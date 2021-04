Carolina trotz Overtime-Niederlage im Play-Off

Sein Teamkollege Leon Draisaitl erreichte indes mit seinem Assist zum 1:0 und seinem Treffer im Mitteldrittel zum zwischenzeitlichen 4:0 einen Meilenstein: Der wertvollste Spieler (MVP) der abgelaufenen Saison ist nun mit insgesamt 488 Punkten (191 Tore, 297 Assists) der erfolgreichste deutsche Scorer in Grunddurchgangspartien der NHL-Geschichte. Der 25-Jährige benötigte dafür nur 468 Spiele. Zum Vergleich: Der bisherige deutsche Rekordmann Marco Sturm hatte von 1997 bis 2012 in insgesamt 938 Partien in der „Regular Season“ 487 Scorerpunkte (242 Tore, 245 Assists) gesammelt.