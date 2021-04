Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Baby unterwegs!

Das Paar teilte auf Instagram mit, dass es Nachwuchs erwarten. Hönscheid schreibt unter einen Schnappschuss vom Strand, auf ihr Babybauch bereits gut erkennbar ist: „Und mitten in dem verrücktesten Kapitel unseres Lebens ... wolltest Du plötzlich mit auf die Reise. Und hast uns gezeigt, dass man selbst in Kapiteln wie diesem eine neue, wundervolle und magische Seite aufschlagen kann und das blühende Leben feiern sollte, was uns jeden Tag umgibt. Ganz egal wie die Bedingungen sind - Licht ist IMMER da, man muss nur lernen, es immer wiederzusehen. Wir freuen uns so sehr auf Dich.“