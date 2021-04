Kanalsanierung lässt viele Geschäftsleute zittern

Während in der Judengasse die Mehrheit sofort sanieren will, ist die Stimmung in der Goldgasse gespalten. Und trotzdem: Die mehr als hundert Jahre alten Kanalrohre in beiden Gassen werden wie geplant ab Februar 2022 saniert. Das entschied der Stadtsenat am Montag gegen die Stimmen der ÖVP. „Viele Kleinunternehmen haben nicht die finanziellen Reserven, um die Baustelle zu überstehen“, argumentiert der schwarze Klubobmann Christoph Fuchs, der ein Jahr Aufschub forderte. Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) entgegnete: „Wenn wir die Arbeiten in beiden Gassen aufteilen, entstehen Mehrkosten. Gleichzeitig droht die Gefahr eines Rohrbruchs.“