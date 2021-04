Anthony Hopkins hat den Oscar-Gewinn verschlafen

Als es am Ende der Oscar-Veranstaltung hieß „And the Oscar goes to ... Anthony Hopkins“ war jener, der genannt war, nirgends zu sehen. Weder per Videoschaltung und schon gar nicht persönlich nahm der mit 83 Jahren älteste je mit einem Oscar ausgezeichnete Darsteller die Ehre des Goldenen Jungen entgegen. Der Grund: Hopkins schlief - er hält sich derzeit im britischen Wales auf, wo es zu diesem Zeitpunkt nach vier Uhr in der Früh war. Hopkins bedankte sich am Vormittag per Instagram-Video.