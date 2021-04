Thomas Vinterberg widmet Oscar gestorbener Tochter

„Ich bin mir sicher, sie klatscht und jubelt“

In seiner Dankesrede (siehe Tweet unten) bei den Oscars sagte Vinterberg nun, man habe einen Film machen wollen, der das „Leben feiert“, doch am vierten Tag der Dreharbeiten sei „das Unmögliche passiert“. Ein Unfall habe ihm seine Tochter genommen. „Wir vermissen sie, ich liebe sie“, so der Regisseur.