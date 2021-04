Auslandsoscar für Thomas Vinterbergs „Der Rausch“

In „Der Rausch“ spielt Mikkelsen einen Lehrer, der seinem Leben entkommen will. Gemeinsam mit drei Kollegen beschließt er, sich konstant zu betrinken. Sie wollen die These eines norwegischen Philosophen testen, der behauptet, der Mensch habe konstant zu wenig Alkohol im Blut. Was also passiert, wenn man stets 0,5 Promille intus hat? Oder 1,0 Promille? Oder bis an seine Grenzen geht?