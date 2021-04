Australiens Olympiasieger John Konrads gestorben

Konrads war als Sechsjähriger mit seiner Familie nach Australien immigriert. Auch um sich von seiner Polio-Erkrankung zu erholen, begann er in seiner neuen Heimat mit dem Schwimmen. Wie seine heute 77-jährige Schwester Ilsa, die in Rom Silber mit der Staffel gewann, wurde er in den Achtzigerjahren in die Hall of Fame des australischenSportsaufgenommen.