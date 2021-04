Ungarn: Atom-Stadt zerlegt Gegner in Einzelteile

Paks wird in Ungarn allgemein, nicht nur von ihren Fans, Atom-Stadt genannt. Den Grund dafür liefert das Atomkraftwerk, das seit 1982 in der Stadt an der Donau steht. Und das in den nächsten Jahren ein zweites dazubekommt, das von der russischen Rossatom gebaut werden soll: ein höchst umstrittenes Projekt.