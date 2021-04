Spray aus Tirol tötet Covid-Viren im Mund

Mit der Vermutung, dass eine ursprünglich für Koma-Patienten entwickelte Mundspüllösung in Form eines Sprays in der Bekämpfung der Pandemie helfen könnte, ließ Anfang März das Haller Unternehmen Ökopur aufhorchen. Die „Tiroler Krone“ berichtete ausführlich darüber. Tests an der Medizinischen Universität Innsbruck liefen anschließend auf Hochtouren...