Könnte Mundspray im Kampf gegen Corona helfen?

Labore prüfen Spray auf möglichen Einsatz

Bis dato ist Saloral jedoch nur als Kosmetikprodukt zugelassen, eine anti-virale Wirkung dürfen Steinmüller und Forster daher derzeit nicht promoten. Das könnte aber bald der Fall sein. Denn basierend auf den Studien finden derzeit in einem wissenschaftlichen Labor in Innsbruck Tests statt. „Aktuell sind wir auch mit anderen Laboren im In- und Ausland in Kontakt, um das Produkt auf dieses Potenzial hin testen zu lassen.“