Höck in Basel im EM-Ringe-Finale Siebenter

Bei den vergangenen Europameisterschaften im Dezember in Mersin/Türkei hatte Höck bei nicht optimaler Besetzung Silber geholt. Der Titel ging an den griechischen Rio-Olympiasieger Eleftherios Petrounias mit 15,400 Zählern. Auf den Plätzen landeten der russische Mehrkampf-Welt- und -Europameister Nikita Nagornij (15,033) und der Italiener Salvatore Maresca (14,900). Höck hatte mit dem erneuten Erreichen des Finales sein primäres EM-Ziel erreicht. Er trat im Achterfeld mit der dritthöchsten Schwierigkeitsnote an, aber mit der am wenigsten hohe Ausführungsnote, und kam nicht ganz an seine Optimal-Form heran.