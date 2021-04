De Vries gewinnt Valencia-Rennen und führt in WM

Nyck de Vries (NED) hat ein kurioses Formel-E-Rennen in Valencia gewonnen und damit auch die Gesamtführung dieser Elektro-Autorennserie übernommen! Pandemie-bedingt erstmals auf einem fixen Rundkurs unterwegs gab es gleich fünf Safety-Car-Phasen und am Ende falsches Energie-Management bei einigen Teams, so auch dem führenden Antonio Felix da Costa. Das ermöglichte De Vries den Sieg vor Nico Müller und seinem Mercedes-Teamkollegen Stoffel Vandoorne.