Ein Mahnmal für Reichtum versus Armut

An Not nicht vorbeisehen

Erich Linhardt, Generalvikar der Diözese Graz-Seckau, bringt das „christliche Mittel“ gegen die Armut ins Spiel: „Als Christ und Priester möchte ich als treibende Kraft zur Bekämpfung der Armut die Nächstenliebe nennen. Die Liebe drängt uns, die Notleidenden nicht ihrem Schicksal zu überlassen, sondern sich ihnen zuzuwenden. Das große Doppelgebot heißt, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Die Beziehung zu Gott soll uns die Kraft geben, am Nächsten, der sich in Not befindet, nicht vorbeizugehen.“ Menschen in Notlagen seien uns nicht egal; mein Leben sei erst als erfüllt erfahrbar, wenn es auch meinen Mitmenschen gut gehe. Was im Leben wirklich zähle, ist immer das Tun in Liebe, und das gebe Kraft - den anderen, aber auch mir selber. „Das verändert die Welt hin zum Guten“, so der Priester.