Krise veränderte Kaufverhalten der Österreicher

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle KPMG Publikation* „Online-Shopping: Einkaufsverhalten - wer kauft was, wann und wie“. Die Gründe für die Veränderung des Kaufverhaltens in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind dabei vielfältig. So gaben knapp 40 Prozent der DACH-Befragten an, dass sie mehr Online-Einkäufe tätigen, weil sie ihre Kontakte auf das Nötigste beschränken möchten. Jeder Vierte meint, dass aus der Not heraus anstatt aus eigener Überzeugung eine Veränderung stattgefunden hat.