Djuricin in Topform - nur Stöger spricht über Lage

Geheimniskrämerisch gab sich am Tag vor dem Abgabefrist der fehlenden Lizenzunterlagen weiter die Austria-Führung. Von Präsident Frank Hensel und Vorstand Markus Kraetschmer (oben im Bild Erster bzw. Dritter von links)) wartete man auch eine Woche nach der Lizenz-Verweigerung durch die Bundesliga in erster Instanz auf Statements zur Lage. Bei stundenlangen Meetings in den vergangenen Tagen soll sich eine Gruppe von „Freunden der Austria“ gefunden haben, die das nötige Geld - kolportiert werden sieben Millionen Euro - per Bankgarantien auftreiben soll. Einzig Stöger gab Einblick in den Status: „Der Verein unternimmt alles, dass wir das hinkriegen“, sagte er vor Anpfiff.