Audi A6 e-tron: Scheinwerfer projiziert Videospiel

Die Lichtdesigner des deutschen Autoherstellers haben gleich mehrere Projektoren in den A6 e-tron integriert. So sollen es je drei an den Karosserieseiten verbaute LED-Projektoren ermöglichen, beim Öffnen der Türen den Boden darunter „zur Bühne“ zu machen: Kleine dynamische Lichtinszenierungen begrüßen die Insassen - mit Schriftzeichen in ihrer jeweiligen Sprache -, während Warnsymbole beispielsweise Fahrradfahrer vor dem Öffnen der Fahrzeugtür warnen.