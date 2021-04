Queen hat keine Lust auf Aussprache mit Harry

Queen geht Konfrontationen gern aus dem Weg

Es sei eine schwierige Zeit für die Queen, die erst am Samstag ihren geliebten Ehemann Prinz Philip zu Grabe tragen musste. Aber wie Seward erklärte, sei Harry nicht das erste Familienmitglied, das die Monarchin hingehalten habe. „Die königlichen Kinder haben so große Schwierigkeiten, die Queen dazu zu bringen, über etwas anderes als Hunde oder Pferde zu sprechen. Ich erinnere mich, dass die Herzogin von York (Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, Anm.) mir erzählte, dass es drei Wochen dauerte, bis sie versuchten, sie dazu zu bringen, über ihre Scheidung zu sprechen. Sie sagte immer wieder: ,Oh, ich muss mit den Hunden spazieren gehen.‘“