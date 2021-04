Schiefe Optik bei einem Bau-Projekt im Mühlviertel

Im Gemeinde-Dreieck Gallneukirchen, Unterweitersdorf und Engerwitzdorf sorgen die Pläne für 32 neue Wohnungen für Aufregung. 15.500 Quadratmeter Wald müssten gerodet werden. „Eine Waldfläche in Bauland zu widmen ist wohl das schlimmste Szenario im Hinblick auf Klimaschutz und Bodenversiegelung“, laufen Gottfried Penkner und Karl Thomas von der Bürgerinitiative Sturm. Sie sehen die letzte grüne Zone zwischen zwei großen Siedlungsgebieten in Gefahr. „Es steht genügend Bauland in Ortskernnähe der Stadtgemeinde Gallneukirchen zur Verfügung“, verweist das Duo auch auf eine negative Stellungnahme eines Sachverständigen. „Sie haben vollkommen recht, dass im Zuge dieser Widmung ein struktur- und artenreicher Landschaftsausschnitt zerstört werden würde“, heißt es in den Schreiben des Amtssachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz der Bezirkshauptmannschaft Perg.