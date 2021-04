44 Talente schaffen Sprung zum Bundeswettbewerb

Die notwendigen Corona-Maßnahmen treffen auch Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. So musste der Prima-la-Musica-Landeswettbewerb von 8. bis 11. April in Salzburg verkürzt werden und ohne Publikum stattfinden. Außerdem durfte als pandemiebedingte Vorsichtsmaßnahme auch nicht in allen Altersgruppen gespielt werden, weshalb in den solistischen und kammermusikalischen Kategorien letztlich „nur“ 133 Kandidaten antraten. Am Niveau änderte das nichts: 44 Salzburger Teilnehmer erhielten mit Topwertungen die Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb. Er wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland ausgetragen und soll heuer ebenfalls in Salzburg stattfinden (22. bis 30. Mai).