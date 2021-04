„Russland will zeigen, wie gespalten Europa ist“

Dass Russland mit seinem Impfstoff Politik machen will, zeigt allein schon der Name: Der sei, so Feichtinger, „fast schon beeindruckend bis grenzwertig. Hier an einen Satelliten von 1957 anzuschließen, ist schon ein hartes Stück.“ Der Kreml, bestätigt Feichtinger, sieht das Durchimpfen offenbar als zweiten „Space Race“ und will zeigen, dass man im wissenschaftlichen Bereich mithalten kann. Das Land kann außerdem nach dem Fall Nawalny und dem wiederaufflammenden Ukraine-Konflikt positive Schlagzeilen dringend brauchen. Und in Europa, so Tchakarova, geht es Putin vor allem um eines: „Russland geht es vor allem darum, zu zeigen, wie gespalten Europa ist. Indem Verhandlungen einzelner Mitgliedstaaten mit Russland geführt werden, entsteht der Eindruck in Europa, dass wir gespalten sind. Das ist das, was Russland bezweckt.“ Entsprechend befürworten weder Tchakarova noch Feichtinger eine Notzulassung von „Sputnik V“ in Österreich.