Ursula Strauss spielt Hauptrolle in Historienfilm

Nach dem großen Erfolg als Anna Sacher taucht Publikumsliebling Ursula Strauss erneut in die Geschichte ein: Als „Maria Theresia“ steht sie seit 10. April vor der Kamera, wenn in Tschechien der nunmehr fünfte und letzte Film des Mehrteilers gedreht wird. Der Oscar-nominierte Starregisseur Robert Dornhelm setzt den Fernseherfolg fort und spannt in 100 Minuten einen Bogen über die Zeit der letzten 20 Jahre des Lebens der Herrscherin. Nach Marie-Luise Stockinger und Stephanie Reinsperger ist es nun Ursula Strauss, die in diese Rolle schlüpft.