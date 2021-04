Gehaltsstreit: US-Fußballerinnen gehen in Berufung

Im Kampf um gleiche Bezahlung für Fußballerinnen in den USA sind die Nationalspielerinnen um Alex Morgan und Megan Rapinoe wie angekündigt in Berufung gegangen. Das teilte die Sprecherin der Klägerinnen am Mittwoch mit. Ein Gericht hatte die Klage ursprünglich abgewiesen, die Berufung aber zugelassen.