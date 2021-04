Haaland-Papa verwundert: „Komische Entscheidungen“

Can: „In den Regeln steht, dass es kein Elfmeter ist“

Und was sagt Unglücksrabe Can zu dieser Szene? „Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich den Ball erst mit dem Kopf berührt habe und er dann an den Arm gesprungen ist. Ich glaube, in den Regeln steht, dass es dann kein Elfmeter ist. Wenn wir deswegen einen Elfmeter bekommen und verlieren, ist es klar bitter“, so der Mittelfeldmann gegenüber Sky. „Im Hinspiel wurde uns ein Tor weggenommen - das tut einfach weh!“