UEFA bestätigte Rom als Gastgeber-Stadt der EM

Die Europäische Fußball-Union hat Rom als neunte Gastgeber-Stadt für die EM bestätigt. Dies teilte die UEFA am Mittwoch mit, nachdem die italienische Regierung EURO-Spielen vor Fans in diesem Sommer zugestimmt hatte. Die vier Partien im Stadio Olimpico, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni, können mit einer Zuschauer-Auslastung von mindestens 25 Prozent stattfinden, hatte Italiens Verband FIGC am Dienstag mitgeteilt.