Leichenfund: Obduktion soll Todesursache klären

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Am Montag entdeckte ein Mitarbeiter des Kraftwerks Kellerberg den Leichnam der Frau. „Der Körper der 59-Jährigen wies Verletzungen auf, darunter Einblutungen am Kopf“, so ein Polizist: „Eine Obduktion soll klären, wie es zu diesen gekommen ist, ob sie etwa von einem Sturz in die Drau stammen könnten.“