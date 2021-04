Bitteres Bayern-Aus: Emotionale Rede von Flick

„Wir waren die bessere Mannschaft“

Das 1:0 am Dienstag in Paris war zu wenig. „Ich denke, dass wir im Hinspiel in München mit den Chancen, die wir hatten, einfach zu wenig Tore gemacht haben, und das dritte Gegentor war zu viel. Letztendlich muss man sagen, wenn man alles zusammenzählt, waren wir die bessere Mannschaft“, lautet Flicks Analyse bei Sky. „Wir haben heute gesehen, welche Qualität Paris hat in der Offensive, ich muss meiner Mannschaft aber ein Kompliment machen, sie war konzentriert, hat alles versucht. Paris hat es gut verteidigt, wir waren wie im Hinspiel nicht ganz so entschlossen, uns hat ein bisschen vor dem Tor der letzte Punch gefehlt. Wir hätten es gerne anders gehabt, haben es aber leider nicht geschafft. Paris ist weiter, von daher kann man da einfach nur als fairer Verlierer gratulieren und es so hinnehmen.“