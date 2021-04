Machtkampf beim FC Bayern: „Einer muss gehen!“

Kein Mitspracherecht bei Transfers

Doch wer? „Wenn Flick geht, löst das die Probleme nicht“, sagt Effenberg. „Warum hat Flick ganz offensichtlich kein Mitbestimmungsrecht bei Transfers? In meinen Augen ist das absurd und fatal. Und ich muss ehrlich sagen: Ich kenne das so auch nicht aus meiner Zeit beim FC Bayern.“ Kein Wunder also, dass Flick bereits intensiv als möglicher Nachfolger von Joachim Löw, der die deutsche Nationalmannschaft im Sommer verlässt, gehandelt wird. Und das, obwohl sein Vertrag bei den Bayern eigentlich noch bis 2023 läuft.