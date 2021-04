David Alaba durfte gegen PSG im Zentrum ran

Doch die Situation kann sich schnell ändern, so wie eben nun bei den Bayern. Lewandowski, Süle, Gnabry, Douglas Costa und Tolisso fielen allesamt aus. Weil auch Goretzka nicht rechtzeitig fit wurde, rückte Alaba neben Kimmich auf die Doppel-Sechs vor. „Der Kader gibt aktuell leider nicht mehr her“, so Trainer Hansi Flick. „Aber die ersten Elf haben richtig Qualität. Wir haben viel vor und wollen das Spiel in 90 Minuten entscheiden.“ Vielleicht kann sich Alaba ja in Paris noch einmal für Real empfehlen ...