„Ohne Zweifel, Alaba würde Real weiterhelfen!“

Neben Alaba wurden ja zuletzt auch Kylian Mbappe und Erling Haaland mit Real Madrid in Verbindung gebracht? Wird Real im Sommer bei einem der beiden zuschlagen?

Mbappe ist natürlich DAS ganz große Ziel von Real-Präsident Florentino Perez. Es hängt von dem Spieler und von der Saison in Paris ab. Auch das finanzielle Gesamtpaket spielt eine Rolle, da müsste man noch einige Spieler loswerden. Da bin ich noch skeptisch, dass das im Sommer was wird. Wenn jedoch Budget da ist und einer der beiden Spieler will, dann wird man all in bei Mbappe gehen. Haaland ist schon auch ein Wunsch, aber Priorität hat Mbappe.