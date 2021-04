Rezepte gestohlen: 49.000 Tabletten verkauft

Noch erfolgreicher lief das „Geschäft“ - es ist davon auszugehen, dass die beiden ihre Medizin an Drogendealer weiterverkauften - für den Österreicher. Er stahl 5000 Rezepte, löste diese dann für 40.000 Medikamente gegen Angstzustände, Krampfanfälle und für zahlreiche Beruhigungsmittel ein. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes ging das geschäftstüchtige Duo ins Netz - einer sogar in flagranti in einer Apotheke in Wien-Floridsdorf, so Polizeisprecher Daniel Fürst.