Neuer Lockdown-Ärger in Niederösterreich!

„In einer Pandemie ist niemand fehlerlos“, erklärte gestern der scheidende Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Und so kann man sich über den verlängerten Lockdown durchaus ärgern. Denn die Inzidenzwerte gehen in unserem Heimatland derzeit zwar nach unten. Die Experten sehen im verlängerten Lockdown aber durchaus Sinn: Denn die Intensivstationen sind am Limit, da hilft nur ein weiterer Kraftakt und einer „mehrwöchigen Bremse“. Im Mai rechnet man dann mit einer substanziellen Verbesserung der Situation und einem enormen Anstieg bei der Zahl der Geimpften - ein wirklicher Lichtblick!