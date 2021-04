Real-Präsident Perez bis 2025 im Amt bestätigt!

Florentino Perez bleibt für weitere vier Jahre Präsident des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid. Der milliardenschwere Ingenieur und Bauunternehmer wurde am Dienstag in Madrid ohne Wahl bis 2025 im Amt bestätigt, da es keinen Gegenkandidaten gab, wie die Wahlkommission des Klubs mitteilte. Der letzte verbliebene Konkurrent von Perez, der junge Unternehmer Enrique Riquelme (32), hatte seine Kandidatur am Samstag zurückgezogen.