Sekundenschlaf: Mit Auto gegen Baum geprallt

Gegen 16.30 Uhr war der 20-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Pkw in Zöbing, auf der B 68, von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs. Nächst dem Straßenkilometer 10,7 wäre er eigenen Angaben zufolge kurz eingeschlafen und sei von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam schräg auf einer Böschung zum Stillstand.