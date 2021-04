NFL-Star Julian Edelman beendet seine Karriere

Der dreimalige Super-Bowl-Champion Julian Edelman hat sein Karriereende in der NFL bekannt gegeben. Der Football-Profi der New England gewann die Meisterschaft in den Spielzeiten 2014, 2016 und 2018 und ist einer der prominentesten Ballempfänger der Liga. In den zwölf Jahren seiner Profi-Karriere spielte er für kein anderes Team.