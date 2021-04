Michael Raffl verlässt die Philadelphia Flyers

Michael Raffl beendet die NHL-Saison 2020/21 in einem neuen Team: Der 32-jährige Kärntner wurde am Montag von den Philadelphia Flyers kurz vor Ablauf der Transferzeit an die Washington Capitals abgegeben. Raffl hat seit Mai 2013 nicht weniger als 504 Matches in acht Saisonen für die Flyers gespielt. Das sind mehr Spiele im Philly-Dress als zum Beispiel Clublegende Eric Lindros. Washington ist Raffls zweite Station in der NHL.