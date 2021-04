Bayern: Es brodelt vor „Alles-oder-nichts-Spiel“

Weshalb die Bayern-Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller vor dem K.-o.-Gipfel in Paris am Dienstag, bei dem die Münchner ein 2:3 drehen müssen, mehr Ruhe im Umfeld einfordern. „Die Nebengeräusche sind nicht schön“, so Neuer. Müller ergänzt: „Alle täten gut daran, ein bisschen die Glut zu löschen.“