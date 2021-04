Köln beurlaubt Trainer Gisdol! Kommt Stöger?

Gisdol hatte zuvor viermal in höchster Not seinen Job gerettet, den erhofften Klassenverbleib der Kölner in den verbleibenden sechs Saisonspielen soll demnach nun aber ein anderer Trainer bewerkstelligen. Als Kandidat gilt Friedhelm Funkel, obwohl der 67-Jährige seine Karriere nach der Beurlaubung in Düsseldorf im Jänner 2020 eigentlich für beendet erklärt hatte. „Mich hat noch niemand kontaktiert. Das Spiel ist aber auch gerade erst vorbei“, sagte „Feuerwehrmann“ Funkel dem „Express“ am Sonntagabend.