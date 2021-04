Hartberg: Eine Erlösung mit Ankündigung

Starke Heimserie

Jürgen Heil schnaufte durch: „Ein verdienter Sieg. Wir haben bessere Möglichkeiten gehabt, leider haben wir sie erst nicht verwertet. Da hat man das Gefühl gehabt, dass wir Angst vorm Toreschießen haben.“ Am Ende stand der dritte Liga-Sieg in Folge gegen die Austria am Konto. Die Steirer sind nun obendrein schon seit fünf Heimspielen unbesiegt - so oft wie noch nie in der höchsten Spielklasse. Der Lohn? Platz sieben und die Tabellenführung in der Qualifikationsrunde.