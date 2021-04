Ein steirisches Kunstwerk der Hoffnung

Es staubt, als wir Wolfgang Becksteiner in seinem Atelier in Graz besuchen. Der Künstler hat gerade seinen Meißel an einen Betonklotz angesetzt - die ersten Hammerschläge am Entstehungsweg einer neuen Skulptur. „Beton ist ein ideales Material - aus etwas Flüssigem wird etwas Steinhartes“, sagt Becksteiner, der seit 20 Jahren auf Objektkunst und Klanginstallationen spezialisiert ist.