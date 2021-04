Flick wird emotional: „Ich habe keine Lust mehr!“

Zahlreiche Ausfälle

Eine Mannschaft, die auch große Verletzungssorgen plagt. „Leon Goretzka, Niklas Süle, Marc Roca und Lucas Hernandez fallen aus. Robert Lewandowski sowieso", so Flick. Dennoch: Am Samstag will man gegen Union Berlin den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel machen. Ein Dreier würde - zumindest bis zum Champions-League-Spiel in Paris am Dienstag - vielleicht für ein wenig Ruhe in München sorgen ...