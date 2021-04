Rummenigge spricht in „Causa Flick“ ein Machtwort

Beim FC Bayern will keine Ruhe einkehren. Nicht genug, dass Leistungsträger, wie David Alaba und Jerome Boateng den Klub verlassen werden, oder, dass man 2:3 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen den PSG in der Allianz Arena verlor, auch der Meistertitel ist noch nicht in trockenen Tüchern.