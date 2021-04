Autogramm-Bitte für guten Zweck: Schiri bestraft!

Hingegen nahm der Verein „SOS Autism“ aus Sovres Heimatregion Bihor den Linienrichter in Schutz und bot ihm die Ehrenmitgliedschaft an. Man danke ihm für die Spenden, ohne die der Verein nicht arbeiten könne, erklärte die Vorsitzende Simona Zlibut dem Portal „gsp.ro“. Sovre schätzt, dass er etwa 250 Autogramme gesammelt und an „SOS Autism“ verschenkt habe. Barcelona-Superstar Lionel Messi habe ihm sogar neun Autogramme gegeben, nachdem er ihm erklärt habe, dass diese für einen guten Zweck seien. Seine Autogramm-Jagd sei bisher stets diskret abgelaufen. Nun aber habe zufällig in Manchester eine TV-Kamera sein Treffen mit Haaland festgehalten.