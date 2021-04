Wie Wien andere Länder mit Impfungen versorgt

So viele Dosen gehen an die Länder

Und tatsächlich sind es gar nicht so wenige Impfdosen, die an Pendler gehen. So großzügig wurden die Länder beschenkt: Niederösterreich erhielt von Wien 38.303 Dosen, das Burgenland 3489, Oberösterreich 1155, die Steiermark 1150, Kärnten 560, Salzburg 312, Tirol 255, Vorarlberg 128. Die Differenz ergibt sich durch Impfungen im niedergelassenen Bereich, die noch nicht konkret im E-Impfpass eingetragen sind.