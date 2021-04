Nach Facebook-Leak rollt nun Spam-Tsunami an

533 Millionen User betroffen

Das Ausmaß des Facebook-Datenlecks ist beachtlich: Wie Anfang April bekannt wurde, sind Daten zu rund 533 Millionen Facebook-Nutzern in die falschen Hände gelangt. In dem Datensatz finden sich einerseits öffentlich einsehbare Informationen, aber auch potenziell sensible Infos wie eben Handynummern, Adressen oder Arbeitgeber. Sogar zu Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sind persönliche Daten enthalten. Die Daten stammen aus dem Jahr 2019 und seien durch eine mittlerweile gestopfte Schwachstelle nach außen gedrungen, erklärte Facebook.