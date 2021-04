Trotz Ultimatum! Drei Fußball-EM-Spielorte wackeln

Die zwölf derzeit geplanten Ausrichterstädte der Fußball-EM im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) haben bis zu einer Deadline des europäischen Verbandes UEFA am Mittwoch allesamt ihre aktuellen Konzepte zur Zulassung von Zuschauern in der Corona-Pandemie abgegeben. Laut Medieninformationen können diese noch bis 28. April modifiziert werden, ehe eine endgültige Entscheidung über mögliche Turnieränderungen fallen soll. Ein Überblick über den Status in allen zwölf Gastgeberländer. Zuvor gab die UEFA allen Veranstaltern ein Ultimatum. Demnach werden nur in Stadien mit Zuschauern EM-Spiele staftfinden.