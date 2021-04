Mietverträge: Ist ein Tierhaltungsverbot zulässig?

Die gute Nachricht vorweg: Rein rechtlich gehen die Experten der Mieterhilfe davon aus, dass ein generelles Tierhaltungsverbot im Mietvertrag nicht zulässig ist. Dies wurde zum wiederholten Male auch vom obersten Gerichtshof in einer seiner jüngsten Entscheidungen festgestellt. Das Halten von Tieren in einer Wohnung an sich stellt demnach noch keinen Kündigungsgrund dar (OGH Entscheidung 2Ob134/19y). Und zwar auch dann, wenn es im Mietvertrag mit der ausdrücklichen Sanktion einer Kündigung verboten wurde.