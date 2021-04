Mann bei Reinigung einer Maschine schwer verletzt

Gegen 9.40 Uhr war der Einheimische am Dienstag in einer Firma in Fügen mit der Reinigung einer Maschine beschäftigt. Dabei dürfte der Mann das Gerät unbeabsichtigt in Betrieb genommen haben und in der Folge mit dem Arm in die sich drehenden Teile der Maschine geraten sein. „Der 46-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.