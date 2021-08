„Echt guate“ Kärntner Obstsorten: Alexander Lucas

Perfekt für Birnenkompott

Die Alexander Lucas Birnen eignen sich perfekt für Birnenkompott. Zum Schnapsbrennen ist sie jedoch weniger geeignet, weil sie ein nicht so ausgeprägtes Birnenaroma hat, also nicht so süß ist, wie etwa eine Williamsbirne. Dafür ist das Fruchtfleisch saftig und fein, und schmeckt mild süß und aromatisch.