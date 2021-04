Premier League: Debütanten-Trio holt Punkte

Die Debütanten Dimitri Van den Bergh, Jonny Clayton und Jose de Sousa holten sich am Montag alle einen Punkt zum Auftakt der Darts-Premier-League in Milton Keynes. An einem engen Spieltag in der Marshall Arena endeten vier der fünf Partien unentschieden, wobei Nathan Aspinall der einzige Spieler war, der zwei Punkte holte.