Alpinist (54) von Felsbrocken getroffen & verletzt

Die drei Steirer (58, 40, 54) - allesamt erfahrene Alpinisten - stiegen am Samstag gegen 8 Uhr über die Grögerrinne zum Nordwestgrad des Großglockners auf, um sich von dort aus über die Facilides Rinne in Richtung Glocknerbiwak abzuseilen. Sie wollten die Nacht im Biwak verbringen und am nächsten Tag über die Berglerrinne den Glockner erreichen.